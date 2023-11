Ecomondo: oggi l'apertura alla Fiera di Rimini con temi di economia circolare che parlano ancora al futuro

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Si apre oggi 7 novembre alla Fiera di Rimini, Ecomondo, la fiera per la transizione ecologica e dei nuovi modelli di economia circolare. Ed oggi si dà appuntamento alla rassegna emiliana anche il Consiglio Nazionale della Green Economy, l’associazione nata nel 2012 e composta da 68 organizzazioni di imprese con un tema che, tuttavia, parla ancora al futuro: “L’economia di domani: una green economy decarbonizzata, circolare e rigenerativa”. Le evidenze dei cambiamenti climatici, come ha detto il presidente dell’ANCI De Caro, alla recente assemblea generale di Genova, non sono più fantasie degli scienziati ma fatti ineludibili che pesano fortemente sulle magre casse dei Comuni. Le alluvioni in Toscana di questi giorni ne sono l’ennesima riprova.

I gol della green economy italiana sono ancora poca cosa e la Relazione sullo Stato della Green Economy 2023, con un focus sui "Costi e i benefici della transizione all'economia di domani" offre ancora la sensazione che bisognerà ancora convincere più interlocutori sulla possibilità di benefici reali che potranno arrivare dalla transizione.