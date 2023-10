Pesaro: a Palazzo Gradari la mostra “Portale della memorie” con percorsi immersivi in collaborazione con CTE

(PRIMAPRESS) - PESARO - Dal 4 al 12 novembre 2023, al Salone Nobile di Palazzo Gradari di Pesaro, per la mostra "Portale delle Memorie: La memoria storica della provincia di Pesaro e Urbino". Questo progetto speciale ideato e promosso dell’Istituto del Nastro Azzurro Federazione di Pesaro e Urbino è un viaggio attraverso il tempo, un'opportunità per rendere omaggio alle persone coraggiose che hanno plasmato la storia della provincia marchigiana. Questi individui straordinari hanno lasciato alle famiglie autentici "scrigni di valore", testimonianze preziose da conservare e condividere con le generazioni future. Partner della mostra è CTESQUARE (Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro) che ha contribuito al progetto attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie immersive per restituire una memoria storica che il tempo rischia di disperdere. Grazie al percorso virtuale, le storie, le tradizioni e le eredità che ci legano al passato possono essere tramandate alle future generazioni utilizzando le tecnologie e i linguaggi più vicini ai giovani. linkedin.com/posts/ctesquare_incontriamo-universit à - (PRIMAPRESS)