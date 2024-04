Intelligenza Artificiale: la CTE di Pesaro e l’Universitã di Urbino promuovono un webinar con Lucilla Sioli (UE)

(PRIMAPRESS) - PESARO URBINO - Il prossimo 3 maggio la Casa delletecnologie emergenti (CTE) di Pesaro e l'Università di Urbino hanno organizzato un webinar (ore 12) dedicato agli scenari posti dall'Intelligenza Artificiale con Lucilla Sioli, Direttore per "IA e Industria Digitale" all'interno della Direzione Generale CONNECT presso la Commissione Europea.La Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro è una delle 13 costituite in Italia, grazie al supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il trasferimento di knohow tecnologico e digitale da Università e centri di ricerca ad imprese del territorio per favorirne la crescita.Il pubblico interessato potrà formulare domande a Lucilla Sioli, attraverso un modulo dedicato scaricabile da questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXV2g8_f3RkBmodBGJzGikxzfjFZIOYOCcoSSVyXjktNZZQ/viewform - (PRIMAPRESS)