Torino: al Museo dell’Auto la mostra “Ayrton Senna Forever” a 30 anni dalla scomparsa del pilota

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata oggi alla presenza dell’Ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca, il Presidente del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile Benedetto Camerana, il curatore Carlo Cavicchi e la CEO di Senna Brands Bianca Senna, la grande mostra AYRTON SENNA FOREVER che aprirà al pubblico da mercoledì 24 aprile a domenica 13 ottobre 2024 negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile a Torino. A trent’anni dal tragico incidente nel quale Ayrton Senna perse la vita, l’Ambasciata del Brasile a Roma ospita l’evento di presentazione di una mostra unica, che racconta l’epopea sportiva e la storia umana di un campione brasiliano amatissimo in Italia, i cui successi in pista hanno conquistato il cuore di milioni di appassionati e lo hanno reso un’icona indimenticata. L’evento ricorre nel 150° anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile e simbolicamente sancisce un ulteriore punto di convergenza tra i due Paesi, storicamente permeati l’uno dalla cultura dell’altro. Renato Mosca de Souza, Ambasciatore del Brasile in Italia, dichiara: “Ayrton Senna era più di un idolo della Formula 1. Era un modello di eccellenza, perseveranza e integrità, qualità che si riflettevano nei successi ottenuti nella sua carriera. Nel coronamento della sua carriera, Senna conquistò estimatori non solo in Italia, ma in diversi Paesi, contribuendo in maniera determinante alla divulgazione di questo sport su scala mondiale. Tre volte campione di Formula 1, Senna sognava un paese in cui tutti avessero l'opportunità di avere successo in qualunque cosa volessero. La sua eredità nello sport e il suo impegno personale per lo sviluppo del Brasile – soprattutto nei settori dell’istruzione e dello sport – rimangono vivi e non saranno dimenticati”. “E sono già passati trent’anni. – dichiara Benedetto Camerana, Presidente del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile – Ma il mito di Ayrton Senna è sempre più vivo. Lo riportiamo tra noi con una rilettura monografica di ampia visione curata da Carlo Cavicchi: la mostra, il testo, i talk. AYRTON SENNA FOREVER è un palinsesto narrativo appassionante e rigoroso, che proietta sul MAUTO la storia e le vicende di Ayrton Senna, grande brasiliano, straordinaria e inarrivabile figura, pilota eccezionale e fenomeno mediatico e popolare, divenuto intramontabile soprattutto dopo la sua tragica fine, che lo ha trasfigurato nell’epica icona di se stesso, proiettandolo nel firmamento delle grandi star della nostra epoca”. A trent’anni dalla scomparsa del pilota brasiliano, la mostra AYRTON SENNA FOREVER traccia il ritratto di una figura profondamente amata dal grande pubblico. Dalle prime esperienze sui kart fino alle monoposto di Formula 1, negli spazi del MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile prende vita la storia di Ayrton Senna, restituito al pubblico come campione automobilistico ed essere umano che ha saputo lasciare il proprio segno nell’immaginario di un’epoca. “Sono stati otto intensi mesi di lavoro – racconta Carlo Cavicchi, curatore della mostra – ma il risultato finale credo che possa regalare ai visitatori della mostra un ricordo del grande asso brasiliano davvero esaustivo e coinvolgente. Lui, sempre esigente e pignolo, lo avrebbe voluto così, ed è stato il traguardo che abbiamo cercato sin dall’inizio”. Solo oggi e domani 12 aprile il cortile dell’Ambasciata del Brasile a Roma ospita la showcar della McLaren Honda MP4 /4 del 1988. Indiscussa regina della stagione di Formula 1 del 1988 con quindici vittorie su sedici gare, la McLaren Honda MP4 /4 ha accompagnato Ayrton Senna verso il suo primo titolo mondiale a Suzuka. - (PRIMAPRESS)