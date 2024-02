Cultura Made in Italy: Sottosegretaria Borgonzoni (MIC): “Ora Ddl per valorizzare l’intera filiera della creatività artistica”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuta questa mattina alla Sala Spadolini del Ministero della Cultura, su iniziativa del Sottosegretario di Stato per la Cultura Sen. Lucia Borgonzoni, la riunione di coordinamento con partner istituzionali e operatori dell’industria culturale e creativa italiana. Focus dell’incontro, quello di aprire un confronto sulle misure mirate alla crescita della filiera disposte dal MiC e introdotte dalla Legge sul Made in Italy in vista della scrittura dei decreti. “L’incontro di oggi rappresenta un momento storico per le imprese culturali e creative. Per rendere ancora più incisiva la nostra azione a favore del settore serviva un’adeguata cornice legislativa. Abbiamo mantenuto la promessa e disegnato ex novo un impianto di norme pensate per rafforzare ulteriormente il valore della filiera, visto il ruolo da protagonista che ricopre per l’economia del Paese. Le prossime settimane saranno cruciali: con la scrittura dei decreti, entreremo infatti nel dettaglio – ha proseguito – dell’articolazione dei nuovi strumenti introdotti dalla Legge. Per renderli quanto più efficaci possibile, ho ritenuto opportuno in questa fase più che mai giocare di squadra e mettere a sistema esperienze e competenze. Il giusto metodo per accrescere la centralità nel nostro Paese e nel panorama internazionale di un’industria che è espressione di straordinaria creatività e abilità imprenditoriale uniche al mondo”. Queste le parole del Sottosegretario Borgonzoni per spiegare gli obiettivi futuri da raggiungere. Tra le altre figure istituzionali che hanno partecipato all'incontro: Angelo Piero Cappello (Direttore Generale della Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC); Min. Plen. Cecilia Piccioni, Vice Capo di Gabinetto, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Min. Plen. Giuseppe Pastorelli, Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Min. Plen. Filippo La Rosa, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la Promozione della cultura e della lingua italiana, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Amedeo Teti, Capo Dipartimento politiche per le imprese, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Dott.ssa Daniela Tisi, Regione Marche, Coordinatrice tecnica Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Dott. Luca Parodi, Regione Liguria, Coordinatore tecnico Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Numerosi gli stakeholder del mondo della musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacoli dal vivo e festival, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria libri e letteratura, che sono voluti intervenire dando voce alla propria realtà; tra questi: Francesco Rutelli (ANICA), Marco Parri (Federvivo), Mario Lorini (ANEC), Lapo Cianchi (Pitti Immagine), Raffaella Frascarelli (Comitato Fondazione Arte Contemporanea) e Rocco Orefice (Associazione Marchi Storico D'Italia). - (PRIMAPRESS)