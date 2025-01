Usa, la mano forte di Trump contro l’immigrazione: arrestati ed espulsi 538 “illegali” con aerei militari

(PRIMAPRESS) - USA - Del presidente americano Donald Trump non si può certo dire che le promesse elettorali svaniscono una volta eletto. Della lotta all'immigrazione clandestina ne aveva fatto un manifesto elettorale e uno dei punti nel discorso di insediamento e, a poco più di tre giorni dal suo insediamento, ha firmato provvedimenti di cattura e rimpatrio. Oggi sono stati arrestati 538 migranti illegali ed espulsi centinaia in una operazione di massa. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che le deportazioni sono avvenute con aerei militari. "Questa è solo una piccola anticipazione del lavoro che l'amministrazione Trump sta facendo per proteggere i confini della nostra nazione", si legge in un post pubblicato sul social X. - (PRIMAPRESS)