USA: Kamala Harris sarà l’unica candidata Dem a sfidare Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - Ormai sembra deciso, Kamala Harris sarà l'unica candidata che sfiderà Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. È quanto anticipato in ambienti Dem che la indicano come unica candidata alla votazione virtuale per la nomination che comincerà domani primo agosto e terminerà entro il 5 dello stesso mese. Lo ha reso noto il comitato nazionale del partito, dopo che per gli eventuali sfidanti sono scaduti i termini per raccogliere le firme necessarie e comparire nella roll call. La vicepresidente si è già assicurata verbalmente l'impegno di 3923 delegati, ben oltre il quorum necessario per diventare la candidata del partito alla Casa Bianca. Ma a convincere tutti sono anche i sondaggi (l'ultimo quello di Fox) che ormai vedono la vice di Biden appaiata in un testa a testa con Teump anche negli Stati federali più significativi nello scontro tra Repubblicani e Democratici. - (PRIMAPRESS)