Striscia Gaza, tra i 109 prigionieri palestinesi rilasciati anche il terrorista Zubeidi accolto dalla folla come un eroe

STRSCIA GAZA - Il terrorista Zakaria Zubeidi, ex comandante delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa alleate a Fatah a Jenin, che è stato rilasciato dall'esercito israeliano, in base all'accordo di tregua che ieri aveva permesso anche a 7 ostaggi iraelieni in mano ad Hamas, di tornare a casa, ha ricevuto un'accoglienza da eroe a Ramallah. È stato rilasciato con altri 109 prigionieri palestinesi come parte della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Zubeidi compariva nelle liste dei terroristi responsabili della morte di molti israeliani e di molteplici attacchi terroristici. Era fuggito dalla prigione di Gilboa nel 2021 prima che le autorità lo ricatturassero..

Il rilascio dei 110 prigionieri, tra cui Zubeidi, è stato ritardato di due ore perché i funzionari israeliani ritenevano che il modo in cui i civili a Gaza si sono accalcati sugli ostaggi rilasciati Gadi Moses e Arbel Yehoud durante la loro consegna avrebbe potuto portare a una situazione pericolosa tanto da far sollecitare a Netanyhau che i mediatori arabi ed americani intervenissero nei confronti di Hamas.