Gaza: Hamas protesta per il mancato rilascio di 602 palestinesi. Israele: cerimonie umilianti

(PRIMAPRESS) - GAZA - Hamas ha condannato la decisione di Israele di rinviare a tempo indefinito il rilascio dei detenuti palestinesi in cambio della liberazione dei 6 ostaggi israeliani di ieri.Così facendo si met- te in pericolo la tenuta della tregua. Hamas fa appello ai mediatori che premano su Israele perché rispetti i patti Hamas ha negato l'accusa con cui Israe- le ha giustificato il rinvio,sostenendo che la cerimonia di liberazione è stata umiliante per gli ostaggi.Per Hamas"non include alcun insulto, ma riflette il trattamento nobile e umano riservato".

Israele non ha liberato i 602 prigionieri palestinesi in cambio della liberazione dei sei ostaggi israeliani avvenuta ieri a Gaza sul palco di Hamas Israele ha annunciato che il rilascio dei terroristi è ritardato "fino a quando non sarà assicurato il rilascio dei prossimi ostaggi e senza le cerimonie umilianti" degli ostaggi. Ieri un ostaggio ha baciato sulla testa un mi- liziano sul palco di Hamas.La scena ri- presa dalla tv. Per Israele, l'ostaggio è stato costretto al bacio. Per Neta- nyahu, è stata una messa in scena. - (PRIMAPRESS)