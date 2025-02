Israele, Netanyhau: “I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita. Hanno molto terra laggiù”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - "I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita. Hanno molta terra laggiù". La provocazione ma neanche tanto arriva dal premier israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista rilasciata a Channel 14, un canale televisivo israeliano conservatore. Netanyahu spiega che non firmerebbe "un accordo che metta in pericolo lo Stato di Israele" concedendo uno Stato palestinese in cambio della pace. Prima del 7 ottobre "a Gaza c'era già uno Stato palestinese e guarda cosa abbiamo ottenuto: il più grande massacro dalla Shoah", aggiunge Netanyahu. Frasi che si aggiungono a quelle del presidente USA, Trump che nei giorni scorsi aveva "consigliato" ai palestinesi sfollati di trovare casa nel mondo mentre la sua amministrazione avrebbe portato avanti un piano di ricostruzione edilizia per fare della Striscia di Gaza una sorta di riviera del MediOriente. - (PRIMAPRESS)