Morte operatori World Central Kitchen a Gaza, la condanna dell’Ue e richiesta di indagine

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue chiede "un'indagine approfondita" sulla morte dei 7 operatori della ong statunitense World Central Kitchen uccisi in un raid aereo israeliano a Gaza. "Gli operatori umanitari devono essere sempre protetti, in linea con il diritto umanitario internazionale", scrive l'esecutivo Ue su X. "Condanno l'attacco e sollecito un'indagine. Nonostante le richieste di protezione di civili e operatori umanitari,ci sono nuove vittime innocenti",aggiunge Borrell,invocando l'attuazione della risoluzione Onu sul cessate fuoco.

La Ong,dedita alla fornitura di pasti in seguito a disastri naturali, è stata fondata nel 2010 dallo chef e ristoratore ispano-americano José Andrés che in queste ore si è scagliato contro il governo Netanyhau "Bisongna smetterla a continuare la strage di civili". - (PRIMAPRESS)