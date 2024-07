Meloni sull’ex Via della Seta: il Memorandum cinese tra elettrico e food non sempre Ue

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Fuori dai titoli, ora bisognerà scendere nei dettagli del Memorandum sottoscritto dalla premier Giorgia Meloni nella sua visita a Pechino con Xi Jinping. Meloni nel suo punto stampa ha parlato di settori industriali strategici come la mobilità elettrica e le rinnovabili, settori dove peraltro la Cina già opera da tempo ma non sempre in accordo con le misure di sicurezza previste dall'Ue. Le sei intese firmate in vari campi, dall’industria alla sicurezza alimentare all’istruzione richiedono una attenta valutazione perché si parla di campi decisamente delicati su cui più volte ci sono state sanzioni europee. E di Europa Meloni ha accennato quando le è stato chiesto sulle nomine dei Commissari Ue. "Sto parlando con Ursula von der Leyen" ha detto. Per i nomi c'è tempo "fino al 30 agosto", valuteremo "con i partiti della maggioranza,è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro". Preoccupazione, invece, della premier per l'escalation del conflitto tra Israele e Libano dove c'è un contingente italiano Dopo la crisi dell'agosto 2006 al confine tra Libano e Israele, è stata potenziata la missione UNIFIL dell'ONU, nell'ambito della quale l'Italia ha assunto un rilevante impegno, esercitando, dal febbraio 2007 al gennaio 2010, il comando della missione, con un dispiegamento che ha superato le 2.000 unità.



