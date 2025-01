UE: la vecchia Europa, schiacciata dalla nuove geostrategie mondiali, invoca la stabilità commerciale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica" e "a noi europei questa nuova realtà non piace, ma dobbiamo affrontarla.I nostri valori non cambiano, ma per difenderli alcune cose devono cambiare. Dobbiamo essere forti economicamente" .Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,von der Leyen alla plenaria dell'Eurocamera. È il presidente del Consiglio europeo, Costa ha aggiunto: è interesse di Ue e Usa continuare a promuovere relazioni commerciali stabili e "portare avanti una cooperazione economica positiva ed equa". Dichiarazioni tuttavia, che sono ancora dal disegnare uno scenario economico su cui investire risorse comunitarie per competere sui mercati internazionali. USA e Cina hanno appena fatto sapere di investimenti per milioni di dollari su Intelligenza Artificiale e sistemi satellitari di nuova generazione. - (PRIMAPRESS)