Monaco di Baviera: dal 14 al 16 febbraio la Conferenza sulla Sicurezza con Kellogg (USA) e Tajani

(PRIMAPRESS) - MONACO - La Conferenza di Monaco sulla sicurezza che si terrà dal 14 al 16 febbraio, è un meeting dei leader mondiali sulla politica di sicurezza globale che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera dal 1963, su iniziativa dell'editore tedesco Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin. Nella città tedesca è previsto l’arrivo del Segretario di Stato degli Stati Uniti, Keith Kellogg con la missione di spiegare il piano Trump per la Striscia di Gaza e probabilmente dei colloqui del presidente americano, (ma non confermati ma neanche smentiti da Mosca) con Putin per la fine del conflitto in Ucraina. E proprio sul fronte Ucraina è intervenuta l’UE che si vede togliere il ruolo di mediatore per un accordo che in realtà ha esercitato poco ma nonostante tutto un funzionario ha avvertito: l’Unione Europea non può essere tagliata fuori dai negoziati di pace. A Monaco, secondo una informativa del Ministero degli Esteri, ci sarà che Antonio Tajani. - (PRIMAPRESS)