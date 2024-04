Città del Vaticano, Papa Francesco cambia il rito funebre: “Alla mia morte niente catafalco”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - In un libro-intervista il Papa ha rivelato le modifiche al suo rito funebre. Parlando con Javier Martinez-Brocal nel libro "El sucesor" Francesco ha ricordato le esequie di Benedetto XVI:"L'ultima veglia col corpo esposto fuori dalla bara su un catafalco". "Il mio sarà nella bara, con dignità ma come ogni cristiano". "Ho parlato con il cerimoniere e abbiamo eliminato questo e tante altre cose. Il rituale attuale era troppo sovraccarico", ha spiegato. Per la sepoltura a S.Maria Maggiore "mi hanno confermato che è tutto pronto". - (PRIMAPRESS)