Cina: il management di Tik Tok smentisce la vendita a Musk come riportato dai media americani

CINA - Il management della piattaforma social TikTok ha liquidato come "pura finzione" i resoconti secondo cui il governo cinese starebbe valutando di consentire la vendita della piattaforma a Elon Musk in modo che possa continuare a operare negli Stati Uniti.

Bloomberg News e il Wall Street Journal hanno riferito martedì che i funzionari cinesi hanno discusso di consentire la vendita al CEO di Tesla e SpaceX per evitare un divieto programmato per entrare in vigore domenica a meno che il proprietario cinese ByteDance non venda le attività statunitensi di TikTok.