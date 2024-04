Aiuti Ucraina: 61 miliardi di dollari approvati dalla Camera USA e Zelensky ringrazia

(PRIMAPRESS) - USA - I ringraziamenti di Zelenski a Biden sono stati immediati. La Camera dei Rappresentanti ha votato a favore di miliardi di dollari in aiuti militari statunitensi all’Ucraina, dopo mesi di ritardo. La misura ha avuto forti oppositori al Congresso, e ci è voluto un fragile accordo bipartisan per farla finalmente passare alla Camera.

Ci sono stati applausi e applausi in Aula durante il suo passaggio, con alcuni rappresentanti che sventolavano bandiere ucraine.

Il pacchetto da 61 miliardi di dollari (49 miliardi di sterline) è passato con 311 voti contro 112.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha affermato di voler far approvare le misure, anche se ciò metterebbe a repentaglio la sua posizione.

In risposta al voto di sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj: "Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta. "La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l'America contribuirà a proteggerle. - (PRIMAPRESS)