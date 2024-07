Presidenziali Usa: l’erede di Walt Disney, Abigail avverte i Dem: “Via Biden o non darò più fondi”

(PRIMAPRESS) - USA - La discussione in atto nel partito Democratico sull'opportunità di ricandidare Joe Biden per un nuovo mandato presidenziale resta ancora animata. È in queste ore arriva una voce importante ad esprimere il suo dissenso su una ricandidatura per una persona ritenuta troppo anziana per le sfide ed il contesto difficile a cui è chiamata l'America nei prossimi anni. A minacciare il via a Biden o non farà arrivare il suo sostegno ai Dem è l'erede di Walt Disney: "Ho intenzione di interrompere qualsiasi contributo al partito, a meno che e finché non sostituiscano Biden. E' realismo, non mancanza di rispetto. Biden è un brav'uomo e ha servito il Paese in modo ammirevole, ma la posta in gioco è troppo alta". Così alla Cnbc Abigail Disney, nipote di Roy che col fratello Walt fondò il colosso dell'animazione cinematografica. Con il 3% delle azioni Abigail non ha potere decisionale nella compagnia ma è donatrice di spicco per i Dem."Se Biden non si ritira, perderanno. Ne sono certa. E le conseguenze saranno terribili". - (PRIMAPRESS)