Clinica oculistica presso la Comunità S.Egidio: Del Vecchio racconta il progetto a Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO – Leonardo Maria Del Vecchio, Presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, ha incontrato oggi il Santo Padre in un’udienza privata, un momento di grande significato dedicato alla condivisione delle attività che la Fondazione porta avanti in Italia a sostegno delle persone più vulnerabili. Durante l’incontro, Del Vecchio ha illustrato i risultati raggiunti ad oggi dalla Fondazione, che ha consolidato l’obiettivo di garantire l’accesso a cure oculistiche e occhiali a chi vive in condizioni di fragilità economica e sociale. In particolare, è stato approfondito il ruolo della vista come diritto fondamentale e tema sociale, non solo sanitario, poiché una buona visione può trasformare positivamente la qualità della vita e le opportunità delle persone. Un momento significativo dell’incontro ha riguardato le iniziative della Fondazione in occasione del Santo Giubileo 2025. La prima attività concreta sarà l'apertura di una clinica oculistica sociale presso una sede della Comunità di Sant'Egidio, in Piazza dei Consoli a Roma, che verrà inaugurata giovedì 16 gennaio. Questa clinica offrirà visite oculistiche gratuite e distribuzione di occhiali a chi ne ha più bisogno, unendo solidarietà e attenzione concreta alle esigenze dei più fragili. “L’incontro con il Santo Padre è stato un momento di riflessione e ispirazione, che conferma la volontà della Fondazione di continuare a perseguire il proprio impegno nel garantire inclusione, solidarietà e accesso alla cura della vista per tutti, con uno spirito di sobrietà e la volontà di estendere la collaborazione con il Vaticano oltre i confini italiani”, ha dichiarato Del Vecchio. - (PRIMAPRESS)