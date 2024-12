Terzo Settore: Fondazione Diabete Ricerca diventa co-fondatore di Venezia Capitale Mondiale Sostenibilità

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La Fondazione Diabete Ricerca Onlus diventa nuovo socio co-fondatore della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (VSF). L’ingresso, deliberato dal Consiglio di Indirizzo VSF lo scorso 16 dicembre, segna l’inizio di una collaborazione strategica per promuovere approcci innovativi al legame tra ambiente, salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (MCNT). In questo contesto la Fondazione Diabete Ricerca Onlus svilupperà iniziative di studio e attuazione utilizzando Venezia come contesto di ricerca. Tra le attività principali, il progetto “Ambiente, Salute e Prevenzione delle Malattie Croniche”, dedicato alla raccolta e analisi di dati tramite dispositivi indossabili e sensori ambientali, per studiare come fattori quali inquinamento, urbanizzazione e abitazioni influenzino la salute. I risultati permetteranno di elaborare soluzioni avanzate basate su intelligenza artificiale e telemedicina, con un’attenzione particolare alla prevenzione, alla sostenibilità e al benessere della comunità. Il progetto esplorerà l’interconnessione tra ambiente urbano e salute, concentrandosi su progettazione urbana e abitativa sostenibili. Venezia, con la sua complessità ambientale unica, sarà il laboratorio ideale per studiare come fattori quali camminabilità, trasporti, qualità dell’aria e densità abitativa influenzino la salute pubblica. Ente di carattere nazionale, senza scopo di lucro, la Fondazione Diabete Ricerca Onlus, opera per sostenere studi e ricerche di alto valore sociale nei campi della diabetologia e delle malattie metaboliche, contribuendo a un sistema sanitario più moderno e orientato alla prevenzione. Renato Brunetta, Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ha così dichiarato: «L’ingresso della Fondazione Diabete Ricerca Onlus come socio co-fondatore rappresenta un arricchimento per la nostra Fondazione. Venezia, con le sue specificità ambientali e urbane, sarà il contesto ideale per sviluppare iniziative innovative che approfondiscano il legame tra ambiente e salute, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere soluzioni sostenibili». Angelo Avogaro, Presidente della Fondazione Diabete Ricerca Onlus, ha aggiunto: «È con profondo orgoglio che annunciamo questa partnership strategica con la Fondazione Venezia, un'alleanza che nasce da una visione comune: rendere le nostre città più vivibili e i nostri cittadini più sani. Questo progetto innovativo esplora per la prima volta il complesso intreccio tra ambiente urbano e salute pubblica, con particolare attenzione al diabete e alle altre malattie croniche non trasmissibili attraverso la rilevazione di dati da diverse fonti. La nostra ricerca, condotta con il massimo rigore metodologico, permetterà di comprendere come l'inquinamento atmosferico e altri fattori ambientali influenzino la salute dei veneziani. È un passo concreto verso una prevenzione più efficace e una migliore qualità della vita nella nostra straordinaria città lagunare, caratterizzata da una complessità ambientale unica». - (PRIMAPRESS)