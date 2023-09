Mongolia, l’incontro del Papa con le autorità locali: “Costruiamo un avvenire di Pace”

(PRIMAPRESS) - MONGOLIA - Il viaggio in Mongolia del Papa è alla sua seconda giornata con l'incontro delle istituzioni locali. "Costruiamo un avvenire di pace"- esorta il Santo Padre auspicando: "Passino le nuvole oscure della guerra, vengano spazzate via dalla volontà ferma di una fraternità universale in cui le tensioni siano risolte sulla base dell'incontro e del dialogo, e a tutti vengano garantiti i diritti fondamentali". Così il Papa rivolgendosi alle autorità della Mongolia. "Qui, nel vostro Paese ricco di storia e di cielo, imploriamo questo dono dall'Alto e diamoci da fare insieme per costruire un avvenire di pace",ha detto Francesco, richiamando "la pax mongolica, cioè l'assenza di conflitti". - (PRIMAPRESS)