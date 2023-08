(PRIMAPRESS) - LISBONA - Inizia oggi 2 agosto il viaggio apostolico di Papa Francesco in Portogallo. L'aereo del Santo Padre arriverà a Lisbona alle 10. Il programma prevede ila Welcome Ceremony al “Palácio Nacional de Belém” per l'incontro con il presidente Marcelo De Sousa e poi con il premier Antonio Costa alla Nunziatura Apostolica. - (PRIMAPRESS)