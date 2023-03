Ottenere il massimo della visibilità e della branding reputation attraverso i RADIO PUBBLIREDAZIONALI di PRIMAPRESS.



L’articolo pubbliredazionale è la soluzione ideale per aziende che hanno bisogno di emergere nel mare magnum dei messaggi pubblicitari.



Un ottimo compromesso per raccontare la tua Unique Selling Proposition direttamente al tuo target di clienti ideale. Senza perdere tempo prezioso alla caccia di lead e contatti commerciali.



L’efficacia di un articolo pubbliredazionale sta nel fatto di non essere immediatamente percepito dal lettore come messaggio pubblicitario.



Quella del pubbliredazionale è quindi una tipologia di pubblicità meno invasiva e, potenzialmente, di maggiore impatto rispetto alle inserzioni classiche.



Ha la possibilità di essere percepito dal pubblico come più attendibile. E superare i classici pregiudizi nei confronti della pubblicità tradizionale.



Inoltre, l’azienda o il brand, hanno la possibilità di promuovere i propri prodotti o servizi verso una platea di lettori che può essere più o meno ampia. Ma comunque targettizzata e più o meno circoscritta per quanto riguarda interessi e abitudini d’acquisto.



IL RADIO PUBBLIREDAZIONALE DI PRIMAPRESS:



Il nostro RADIO PUBBLIREDAZIONE viene diffuso in tutta Italia con un costo contatto molto basso, quindi altamente vantaggioso, su più mezzi di comunicazione.



IL RADIO PUBBLIREDAZIONALE viene inserito all'interno delle edizioni quotidiane dei Giornali Radio Nazionali che produciamo ogni giorno per oltre 100 emittenti radiofoniche in tutta Italia, ed alcune all’estero, ma in lingua italiana. Un CIRCUITO DI EMITTENTI RADIOFONICHE FM, DAB, WEB che vengono ascoltarte ogni giorno da complessivi 5 MILIONI di Radioascoltatori



NOI CREIAMO LA NOTIZIA, INTERVISTIAMO IL RESPONSABILE DELL'AZIENDA O DEL BRAND E LA INSERIAMO NEI NOSTRI RADIOGORNALI NAZIONALI.....DANDO UNA VISIBILITA' ALTISSIMA



PER SAPERNE DI PIU' CONTATTACI SCRIVENDOCI A: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.