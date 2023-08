Ultimo giorno del viaggio di Papa Francesco in Portogallo con i giovani al Paseio marítmo

(PRIMAPRESS) - LISBONA - È l’ultimo giorno della visita pastorale del Papa in Portogallo in occasione delle Giornate Mondiali della Gioventù iniziata il 2 agosto scorso. Oggi 6 agosto la giornata del Santo Padre inizia con la messa nel Campo da Graça al Parco Tejo. Nel pomeriggio incontrerà i volontari della GMG al Passeio marítimo di Algés e poi la Cerimonia di congedo alla Base aerea di Figo Maduro a Lisbona. Di lì la partenza per l’aeroporto di Fiumicino per fare rientro a Santa Marta intorno alle 22. Nonostante il lungo viaggio ed il fitto programma chi ha avuto modo d’incontrare il Papa ha parlato di un Francesco corroborato dalla presenza di giovani. Ieri nella veglia con loro il Papa ha sollecitato a non avere paura di cimentarsi nelle sfide della vita. Un milione e mezzo di giovani aveva accolto Francesco al Parque Tejo di Lisbona per la veglia di preghiera con un arcobaleno di magliette e cappellini, di bandiere sventolanti da tutto il mondo. “Mi rende felici vedervi, grazie per aver viaggiato fino a qui - le prime parole del Papa-La felicità è missionaria e dobbiamo preparare il nostro cuore all'allegria,un'allegria che crea radici". E invita i giovani "a proseguire il cammino, a rialzarsi se si cade e a camminare nella speranza,senza paura". - (PRIMAPRESS)