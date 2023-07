Vertice NATO: oggi a Vilnius nuove garanzie di sicurezza per l’Ucraina ma non senza polemiche

(PRIMAPRESS) - VILNIUS (LITUANIA) - Nella seconda giornata del vertice NATO di Vilnius, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di incontrare il presidente americano Biden e i leader di altre nazioni alleate occidentali dopo la sua manifestazione di dissenso per i ritardi dimostrati nell'accogliere l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. Ieri le tensioni si erano avvertite nonostante il Segretario Generale NATO, Stoltenberg avesse chiarito che l'ingresso nel blocco non puó avvenire con un conflitto in corso che significherebbe autorizzare la Russia ad entrare in conflitto anche con i paesi alleati. Zelensky aveva criticato i leader della NATO per non aver fornito all'Ucraina una chiara tempistica per l'adesione. Nonostante abbia rimosso un ostacolo cruciale, l'alleanza si è impegnata a invitare l'Ucraina solo "quando gli alleati sono d'accordo e le condizioni sono soddisfatte". Nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina da parte degli Stati Uniti e di altri alleati del Gruppo dei Sette saranno probabilmente all'ordine del giorno di oggi.. - (PRIMAPRESS)