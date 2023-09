Viaggio in Mongolia. Papa: “Le religioni devono costruire armonia non fondamentalismi”

(PRIMAPRESS) - MOGOLIA - Viaggio del Santo Padre in Mongolia. "La chiusura,l'imposizione unilaterale, il fondamentalismo e la forzatura ideologica rovinano la fraternità, alimen- tano tensioni e compromettono la pace", ha detto papa Francesco nell'incontro ecumenico e interreligioso con i leader delle confessioni presenti in Mongolia. "L'altruismo costruisce armonia e dove c'è armonia c'è intesa, prosperità, bellezza",ha detto il Papa spiegando che "le religioni sono chiamate a offrire al mondo questa armonia, che il progresso tecnico da solo non può dare". - (PRIMAPRESS)