43º Viaggio Apostolico in Mongolia: il saluto di Papa Francesco con la ministra Battsetseg e il rientro a Roma

(PRIMAPRESS) - MONGOLIA - Terminato il viaggio di Papa Francesco in Mongolia. L'aereo con a bordo il Santo Padre è decollato dall'aeroporto di Ulan Bator, in Mongolia, alla volta dell'Italia. Una breve cerimonia di congedo ha concluso il 43mo viaggio apostolico internazionale del Pontefice, che in aeroporto è stato accolto dalla ministra degli Esteri Batmunkh Battsetseg. Poi il Papa ha salutato la delegazione mongola. L'arrivo all'aeroporto romano di Fiumi- cino è previsto intorno alle 17.20. - (PRIMAPRESS)