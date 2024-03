Turismo: presentato al BTM di Bari il nuovo portale Italia.it promosso da Unioncamere e Isnart

(PRIMAPRESS) - BARI - Presentata a Bari, nel corso della rassegna Business Tourism Management (BTM), una piattaforma digitale in grado di far incontrare tutti i soggetti che partecipano allo sviluppo del turismo italiano, mettendo in diretta connessione le componenti di domanda e di offerta per accrescere l’attrattività del nostro Paese. È questo l’obiettivo primario del nuovo, promosso dalin collaborazione con, finanziato nel quadro degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Un’iniziativa che intende connettere l’ecosistema turistico italiano dando forma ad un unico luogo digitale che funga da casa comune per gli operatori turistici attivi sui territori, i potenziali visitatori e le istituzioni, che Unioncamere in collaborazione con ISNART e Unioncamere Puglia ha voluto promuovere nel corso della, la manifestazione dedicata al turismo più importante del Mezzogiorno chiusasi ieri alla Fiera del Levante di Bari, tappa di un percorso di promozione che sta coinvolgendo tutto il Paese. - (PRIMAPRESS)