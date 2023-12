Milano: Capodanno al Teatro Elfo con l’arguzia irriverente di Oscar Wilde

(PRIMAPRESS) - MILANO - Festeggiare l'ultimo dell'anno a Teatro, prima assistendo ad uno degli spettacoli di più raffinata e feroce satira firmata da Oscar Wilde con la piéce teatrale 'L’importanza di chiamarsi Ernesto', il capolavoro di Oscar Wilde nella regia pop e coloratissima di Bruni/Frongia, in scena fino al 12 dicembre nella sala Shakespeare dell’Elfo Puccini di Milano. Ma il 31 dicembre va in scena una replica speciale (inizio ore 21.15) che si concluderà a mezzanotte con il countdown da scandire insieme alla compagnia. Tutti gli spettatori avranno in omaggio una piccola sorpresa e all’uscita si brinderà con l’immancabile bicchiere di spumante e una fetta di panettone. La serata potrebbe essere preceduta anche dalla cena al Bistrot del teatro propone un menù in tema con lo spettacolo che può essere acquistato sul sito elfo.org. - (PRIMAPRESS)