L’autunno in collina di Telti tra i profumi e il foliage della Gallura più profonda

(PRIMAPRESS) - TELTI (SASSARI) - Foliage d'autunno, cibo e vino saranno gli ingredienti di "Autunno in collina", l'evento della Pro-Loco e il Comune di Telti per il prossimo 26 ottobre. Grazie alla partecipazione di Coldiretti Nord Sardegna e di Campagna Amica, si potrà viaggiare tra i prodotti dell'autunno ma anche a quelli della tradizione dal torrone alle seadas e alla preziosa Birra agricola realizzata a chilometro zero.

Piazza Duomo accoglierà gli stand di Campagna Amica ai quali si aggiungeranno quello dedicato alla Porchetta Gallurese, al vino con la degustazione di diverse etichette del territorio e le caldarroste che celebrano l'autunno è i suoi colori. - (PRIMAPRESS)