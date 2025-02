Fra i monti della Carnia i 25 anni dell’albergo diffuso di Borgo Soandri a Sutrio

(PRIMAPRESS) - SUTRIO (UDINE) - Compie 25 anni l’Albergo Diffuso Borgo Soandri di Sutrio, fra i monti della Carnia in Friuli Venezia Giulia. Forte di una politica di destagionalizzazione, la struttura nel 2024 ha registrato una crescita in termini di presenze di oltre il 20% rispetto all’anno precedente con con un terget appeal di famiglie e sportivi.

La formula dell’Albergo Diffuso Borgo Soandri, come modello di ospitalità si è evoluto nel corso degli anni coinvolgendo l'intero paese: non più solamente un albergo, ma un paese-albergo. “Crediamo moltissimo in questo modello di accoglienza, che fa vivere all’ospite Sutrio e la Carnia tutta attraverso esperienze che lo fanno sentire un paesano e non un turista - dice il Presidente Silvio Ortis - Borgo Soandri è stato aperto nel 2000 e quest’anno festeggeremo i suoi 25 anni di attività. In questi anni ci siamo impegnati per la crescita qualitativa non solo delle camere ma anche dell’offerta-paese: servizi, attività, esperienze che offriamo agli ospiti. Li invitiamo a condividere i gesti e i ritmi della nostra gente, a vivere vacanze realmente ritempranti e rilassanti a contatto con la quotidianità e le tradizioni del nostro borgo. Con Borgo Soandri abbiamo sempre cercato di migliorare rimanendo fedeli al senso originario del progetto, di cui fu pioniere Leonardo Zanier. L’Albergo Diffuso è infatti un modello tutto friulano di cui siamo orgogliosi e condividiamo il suo successo anche con gli altri Alberghi Diffusi carnici, Comeglians, Ovaro, Paluzza e Sauris che pure hanno registrato lo scorso anno una crescita significativa. Ciascun Albergo Diffuso sta seguendo una sua linea progettuale di sviluppo, in modo da avere una propria caratterizzazione che lo differenzi dagli altri. I risultati del 2024 ci rendono orgogliosi e ci spronano, se mai ce ne fosse bisogno, a continuare più che mai convinti lungo questa strada.” Il 5 giugno 2025, data dell’inaugurazione dei primi alloggi, si festeggeranno i suoi 25 anni. Molte sono le attività e iniziative in cantiere per tutto l’anno, rivolte sia alla comunità di Sutrio per renderla ancora più partecipe del progetto paese-albergo, sia all’esterno, per far conoscere ad un pubblico sempre più ampio questa tipologia di accoglienza ricettiva.



“L’amministrazione comunale rinnova la soddisfazione verso i numeri in crescita di Borgo Soandri, in particolare in quest’anno così speciale in cui si festeggiano i 25 anni del progetto - aggiunge Manlio Mattia,Sindaco di Sutrio - Punto caratterizzante è la sinergia che mette insieme le attività del Comune, dell’Albergo Diffuso, della Pro Loco e della rete Visit Zoncolan nel proporre attività, esperienze, proposte che coinvolgano il visitatore e portino sviluppo e crescita nella comunità. Come amministrazione stiamo investendo nella realizzazione di cinque alloggi da destinare ad Albergo Diffuso, rivalutando immobili del nostro territorio nella perfetta filosofia del progetto.”



“Dall’introduzione della tassa di soggiorno, nell’ottobre 2022, l’introito è stato impiegato per realizzare investimenti nel Comune di Sutrio - specifica l’Assessore al Turismo Daniele Straulino - Quest’anno l’intenzione dell’Amministrazione è quella di sostenere, con una parte sostanziosa dei proventi della tassa, la promozione e la valorizzazione del territorio in chiave turistica, con una visione a più lungo termine. In generale la tassa è cresciuta, questo indica un aumento di presenze che interessa tutte le strutture ricettive che insistono a Sutrio e che ha ricadute positive su tutte le attività.”



“Grazie alla realtà dell’Albergo Diffuso e in generale alle politiche di promozione regionale si è registrato un aumento dei turisti: a Sutrio i visitatori riescono a godere di un’esperienza turistica completa, viste le numerose attività che vengono proposte per i pubblici più diversi- racconta da parte sua Giovanna Grazioli, proprietaria dell’Hotel e Ristorante Del Negro e socia storica dell’Albergo Diffuso - Negli anni c’è stato un incremento a dir poco esponenziale delle persone che danno la loro preferenza al nostro territorio e non possiamo che esserne soddisfatti.” - (PRIMAPRESS)