Sassari: è caccia ai rapinatori del caveau Mondialpol che ieri sera hanno seminato il panico con escavatore e kalashnikov

SASSARI - La Sardegna non è nuova agli assalti ai bancomat e ai caveau delle banche con mezzi blindati o veicoli pesanti ma la rapina di ieri sera a Sassari è stata particolarmente violenta. Per la rapina al caveau della Mondialpol, i banditi del commando armato che ha assaltato il caveau dell'istituto di vigilanza Mondialpol, alla periferia di Sassari, erano intenzionati ad uccidere. I malviventi,almeno 15,armati di kalashnikov, con mimetiche e giubbotti antiproiettile hanno operato con un esca- vatore abbattendo il muro di recinzione della sede Mondialpol di Caniga. Sfruttando la lunghezza del braccio hanno sfondato il muro dell'edificio e prelevato diversi sacchi di denaro. Nella fuga, in direzione Sud, hanno sparato ad altezza uomo contro un'auto dei carabinieri intervenuta sul posto.