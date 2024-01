Bit 2024: tra scenari inquieti di conflitti e nuovi trend. La Croazia che piace agli italiani

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Borsa Internazionale del Turismo che si aprirà a Milano dal 4 al 6 febbraio prossimo, servirà a capire quanto gli scenari di conflitti ad Est del continente europeo ed in MediOriente influenzeranno la mobilità del turismo internazionale ma anche quali saranno le destinazioni caratterizzate dai nuovi trend. L’Ente per il Turismo della Croazia arriverà a Milano con una rappresentanza della regione del Quarnaro, Riviera Opatija, di Lika-Senj, della regione di Zadar e quella Spalatino Dalmata offrendo uno spaccato completo delle opportunità di viaggio in un paese attrattivo per l’Italia tanto da essere la seconda nazione per incoming. Nell’ultimo anno la Croazia ha ulteriormente consolidato la sua posizione come una delle destinazioni europee più ambite – ha dichiarato Kristjan Staničić, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo. Ciò è evidente non solo nei risultati del turismo, ma anche in altri indicatori, come le entrate turistiche, che si prevedono saranno anch’esse da record. Considerando l’attuale situazione dei mercati, nonché la situazione geopolitica e macroeconomica globale, possiamo dire che il 2024. sarà un anno impegnativo. Tuttavia, sarà anche un anno in cui, attraverso l’implementazione delle nostre attività e campagne promozionali, intendiamo mantenere la nostra competitività promuovendo la sostenibilità e la qualità». L’Italia è un mercato molto importante per noi, che tradizionalmente ha una quota ampia e significativa nei risultati turistici complessivi della Croazia. Un gran numero di turisti italiani visitano ogni anno le destinazioni croate in particolare l'Istria, il Quarnaro, la Dalmazia e Zagabria e i numeri dopo il covid sono sempre in crescita. Sempre più giovani generazioni scoprono le nostre mete turistiche viaggiando verso la nostra costa ed isole soprattutto durante il periodo estivo. Per quanto riguarda i turisti Italiani nel 2023 hanno realizzato in Croazia in totale 981.442 arrivi ovvero 5% di più e 4,2 milioni di pernottamenti cioè’ 1% in più rispetto dell’anno scorso. I punti di forza del turismo croato sono un'eccellente posizione geografica, di facile accesso, un'aria di alta qualità, mare pulito. Molto ben posizionata, visibile nel mercato turistico, è riconosciuta come una destinazione dove tutti possono trovare qualcosa da fare, meta per tutto l’anno; è anche ideale per i nomadi digitali, perché, con una rete Internet di alto livello, offre bellezze naturali, valore culturale, clima favorevole e sicurezza, per poter lavorare comodamente da casa. Si guarda al futuro con una vasta gamma di esperienze turistiche di alta qualità a diversi segmenti della domanda turistica. Sottolineeremo ancora di più la nostra qualità, vicinanza, sicurezza, varietà, ma anche un ulteriore sviluppo basato su un approccio sostenibile, ecologico e digitale – ha dichiarato Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. - (PRIMAPRESS)