Destinazione America: Mia Hezi è il nuovo direttore Visit Usa Italy in collaborazione con U.S. Commercial Service

(PRIMAPRESS) - MILANO - Tra le destinazioni lungo raggio, gli Stati Uniti restano in testa ai desideri dei viaggiatori italiani e Visit Usa Italy, l'associazione per sviluppare flussi di turismo dall'Italia agli Usa, ha nominato Mia Hezi, Director of Tourism, Marketing and PR & Deputy GM Italy e sarà lei a promuovere la destinazione per i prossimi due anni. Obbiettivo primario sarà quello di sviluppare una promozione moderna e dinamica intorno alla destinazione Stati Uniti in sinergia completa con U.S. Commercial Service del Consolato USA di Milano e The Brand USA.

Con la Leadership di Mia Hezi, conoscitrice del mercato outgoing verso gli Stati Uniti, Visit USA Italy guarda a nuovi segmenti incoming da sviluppare nel corso del suo mandato. - (PRIMAPRESS)