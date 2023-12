Rai Kids: ecco la programmazione dei giorni di Natale a partire dal pop "Me contro te"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche su Rai Gulp si accende la programmazione Tv di Natale. L’appuntamento più atteso per il 25 Dicembre (21.05) è il popolare Me Contro Te con una maratona di tutti gli episodi della serie “Me contro Te: La famiglia reale”. La serie sarà poi proposta dal 26 dicembre, tutti i giorni, alle ore 20.40, e in boxset su Rai Play.

Ecco la trama che terrà incollati i ragazzi al video: Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Oltre alla severa governante Cornelia e al maggiordomo Bruno, vivranno con i suoi nipoti: Divina e Tronaldo, abituati all’agio e la ribelle Emma. Qui scoprono che la nobile ama la semplicità e che li ha invitati per mostrare ai nipoti la genuinità di due persone normali: erano loro quindi i veri insegnanti!

Dal 25 al 31 dicembre, tutti i giorni, alle ore 13.45, andrà in onda su Rai Gulp la nuova edizione di “Diario delle vacanze in inverno”, programma con Armando Traverso realizzato in Val Gardena e in Val Badia. Un programma per conoscere la bellezza della montagna, la natura, le tradizioni locali legate alle festività, il trilinguismo praticato nella provincia e tutti gli sport invernali che si possono esercitare su quelle valli. Non mancheranno divertenti video sul Natale inviati dai bambini, i giochi di prestigio di mago Mirko Corpo e l’angolo dedicato a curiosità scientifiche spiegate da alcune esperte. Domenica 31 dicembre, alle 18.20, appuntamento speciale su Rai Gulp. A conclusione dell’anno e alla vigilia della Giornata internazionale della Pace del 1° gennaio, “Facciamo Con-Fusione”: una esperienza originale che dimostra che con l’incontro e la comunicazione la pace diventa possibile. Circa 50 ragazzidi diverse provenienze e religioni, europei, israeliani, arabi, che non si conoscono tra loro, si ritrovano nel centro Mariapoli di Castel Gandolfo per creare insieme con la musica. Un’impresa collettiva, frutto del mettersi in gioco e confrontarsi con l’altro, anche se diverso da te. Alla fine, uno spettacolo finale, da trasmettere in video a parenti e amici nei vari paesi. Una esperienza di pochi giorni, destinata a cambiare le loro vite, una testimonianza ancor più preziosa in questi tempi di violenze e conflitti. Ricca anche la programmazione di film e speciali animati. Sono previsti Asterix e il Regno degli Dei (domenica 24 dicembre, alle ore 14.35), Mariah’s Carey – All I Want For Christmas Is You (domenica 24 dicembre alle 21.05 e sabato 30 dicembre alle 22.30), Capitan Mutanda e il Mega Feliciatale(domenica 24 dicembre alle 22.35), Asterix e la sorpresa di Cesare (sabato 30 dicembre, alle 14.35), Capitan Nova (sabato 30 dicembre alle 21.05),Asterix e il segreto della posizione magica (domenica 31 dicembre, alle 14.35), Peter Rabbit – Il Film (domenica 31 dicembre alle 21.05 e sabato 6 gennaio alle 14.35), Ainbo – Spirito dell’Amazzonia (domenica 31 dicembre alle 22.40), Palle di neve (sabato 6 gennaio alle 21.05) e Mister Link(sabato 6 gennaio alle 22.25). Su Rai Yoyo in Prima TV, da lunedì 25 dicembre, tutti i giorni, alle ore 17.35, la serie animata piena di avventura e divertimento “Firebuds” con una squadra di giovani soccorritori e i loro aiutanti veicoli parlanti. Dal creatore e produttore esecutivo vincitore di un Emmy Award Craig Gerber, la serie, ricca di musica e movimento, segue un gruppo di amici: Bo, Jayden e Violet, figli di vigili del fuoco, che si imbarcano in avventure per aiutare la loro comunità. Gli eroi a quattro ruote saranno un'autopompa, un'ambulanza e un'auto della polizia. In Firebuds “i veicoli hanno famiglie, proprio come gli esseri umani”. Una serie che fa capire l’importanza del lavoro di squadra e del volontariato e scoprire cosa significa essere un eroe tutti i giorni. Su Rai Yoyo tanta allegria, ma anche sentimento di comunità e impegno con gli speciali e i film natalizi. The Christmas Letter (domenica 24 dicembre alle 20.50); Shaun, Vita da pecora in missione Natale (lunedì 25 dicembre alle 20.50); Pimpa – Storia di Natale (martedì 26 dicembre alle 20.50); Pimpa e Olivia Paperina (mercoledì 27 dicembre alle 20.50); Mimì e Lisa – Il mistero delle luci di Natale (giovedì 28 dicembre alle 20.50), Paddington e la sorpresa di compleanno (venerdì 29 dicembre alle 20.45), L’uomo di Neve – The Snowman (venerdì 29 dicembre alle 21.10), Il viaggio di Norm(sabato 30 dicembre alle 20.25), Small Potatoes (domenica 31 dicembre alle 20.50), Mimì e il drago della montagna (lunedì 1 gennaio alle 20.50), Masha Racconto d’inverno (lunedì 1 gennaio alle 21.15 e giovedì 4 gennaio alle 20.50), Un tigre all’ora de tè (martedì 2 gennaio alle 20.50), Spike(mercoledì 3 gennaio alle 20.50), La strega Rossella (venerdì 5 gennaio, alle 20.25), Bastoncino (venerdì 5 gennaio, alle 20.50) e alla fine l’imperdibileLa freccia azzurra (sabato 6 gennaio alle 20.25) di Enzo D’Alò, dal romanzo di Gianni Rodari, con le musiche di Paolo Conte. - (PRIMAPRESS)