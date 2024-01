75º Emmy Awards: Succession, The Bear e la miniserie Beef, stravincono nelle proprie categorie

(PRIMAPRESS) - USA - La 75ma edizione degli Emmy Awards ha tre vincitori netti.'Succession','The " Bear' e 'Beef-Lo Scontro'. Tutti e tre hanno sbancato ognuno nella propria categoria. La quarta e ultima stagione della saga dei Roy ha vinto sei statuette, tra cui quelle per la miglior serie drammatica, per i protagonisti, Kieran Culkin e Sarah Snook,e per l'attore secondario Matthew MacFadyen. Sei trofei per la prima stagione di'The bear'. La miniserie 'Beef', creata dal coreano Lee SungJin per Netflix,ha vinto tutti i premi della sua categoria. - (PRIMAPRESS)