Festival Cinema Berlino: l'anteprima di Netflix con Supersex. La serie dedicata a Rocco Siffredi

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Ad un mese dall'apertura della 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (15-25 febbraio 2024), Netflix ha lanciato in anteprima mondiale, un accattivante trailer di Supersex, la serie, in 7 episodi. La proiezione in anteprima di Supersex avverrà infatti a febbraio in Germania, all'interno della sezione Berlinale Special che è dedicata alle produzioni di grandi registi e ad opere cinematografiche d'interesse per l'attualità, in occasione del Festival nella capitale tedesca.

La serie Supersex è composta da 7 episodi ed è diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni, nonché è liberamente ispirata alla vita e alle gesta di Rocco Siffredi, la pornostar più famosa del mondo. Negli episodi della serie, Alessandro Borghi interpreta l'ex attore, regista e produttore per adulti originario di Ortona, mentre Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile fittizio, che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella propria vita. Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco da ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina). La serie a episodi è creata e scritta da Francesca Manieri, è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Negli espisodi compaiono molte motociclette che testimoniano la passione di Rocco Siffredi, sia a ruote tassellate che non, pure coi pattini da neve, poiché la moto è una delle passioni che l'hanno accompagnato fin dalla tenera età. Inoltre, il motociclo è fattualmente il veicolo a motore più romantico e sensuale che sia stato mai creato dall'uomo, dato che letteralmente si cavalca tra le gambe. Una Yamaha Teneré 600 posseduta da Rocco Siffredi entra nelle scene di un giovane Rocco.

Nel trailer c'è un riferimento alle riprese di "Moana la scandalosa", lungometraggio con un giovane Rocco Siffredi nel 1988 e diretto da Riccardo Schicchi, che lanciò l'attrice hard di Genova nell'olimpo delle luci rosse. - (PRIMAPRESS)