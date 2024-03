Trani: sospesa circolazione sulla tratta ferroviaria Pescara-Trani per allarme bomba biologica

(PRIMAPRESS) - TRANI - La circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è sospesa a causa di un allarme bomba alla stazione di Trani. In corso le verifiche da parte degli artificieri. Lo stop alla circolazione è stato deciso dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di "ordigni biologici" in stazione e in alcune scuole della città. In corso le bonifiche nelle scuole per consentire l'accesso agli studenti. - (PRIMAPRESS)