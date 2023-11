Roma: al Forum della Cultura Austriaco arriva il concerto acusmatico di Barbara Doser e Kurt Hoffstetter

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo 15 novembre il Forum della Cultura austriaco di Roma, ospiterà Parallel Media, aka Barbara Doser e Hofstetter Kurt che presentano "tense_intense extended", un concerto acusmatico con proiezioni video a corollario della mostra “tense_intense”, visitabile presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese fino al 21.1.2024. I due artisti realizzano composizioni sinestetiche di suoni e immagini dal 1993, i loro lavori sono stati presentati in più di 40 Paesi. Barbara Doser crea le proprie immagini video con la tecnica del video feedback. Nello specifico l’artista collega due dispositivi – videocamera e monitor – e vi inserisce la luce. La penetrazione della luce in questo collegamento diretto avvia dei processi dinamici autogenerativi di forme e strutture. Le immagini in movimento – forme in movimento e movimento come forma – vengono elaborate digitalmente dall’artista. Hofstetter Kurt riconosce nel metodo del video feedback la simultaneità di parallelismo e ciclo nel pensiero proprio dell’artista concettuale. Questo rappresenta un’analogia con il metodo da lui applicato per la generazione dei cosiddetti “Möbius-Sounds”, ovvero suoni che hanno lo stesso suono se riprodotti in avanti e indietro, che rappresentano la controparte temporale del principio spaziale di Möbius. - (PRIMAPRESS)