Musica: Marracash sarà il primo rapper a fare un tour negli stadi italiani nel 2025

(PRIMAPRESS) - MILANO - Marracash, si conferma l’artista delle sfide e dei record. E nella prossima stagione estiva segna un nuovo "fuoricampo" confermandosi come primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani il prossimo anno. Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, adesso è pronto a segnare questo nuovo grande primato. Il suo tour partirà il 6 giugno dallo stadio di Bibbione in Veneto per finire in Sicilia allo stadio di Messina.

Quella del prossimo anno sarà una tournée mai vista prima, con cui verrà scritta un’altra pagina di storia del rap e che vedrà MARRACASH calcare di diritto finalmente i palchi dei luoghi più ambiti della musica live. Lo aveva promesso e la promessa è stata mantenuta, ora non resta che prepararsi a uno show che sta già entrando a gamba tesa tra quelli più attesi del 2025. - (PRIMAPRESS)