Musica lirica: l’Ente Luglio Musicale trapanese in cerca di talenti per il “Flauto Magico” di Mozart

L'Ente Luglio Musicale Trapanese, in collaborazione con il Comune di Trapani ha comunicato le date della XIX Edizione del Concorso Lirico Internazionale "Giuseppe Di Stefano", che avrà luogo a Trapani dal 24 al 28 aprile 2024.

Il Concorso intende ricercare giovani talenti della lirica, per i ruoli de Die Zauberflöte (Il Flauto Magico) di Wolfgang Amadeus Mozart,

e per assegnare il Premio Menzione speciale Francesco Braschi - Kiwanis Club Trapani e il Premio Amici della Musica di Alcamo. Possono partecipare cantanti lirici di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 1° gennaio 1987, che dovranno presentare un repertorio di sei arie in tonalità e lingua originali, di cui almeno tre in italiano. Il repertorio prevede brani d’obbligo per i ruoli de Die Zauberflöte.

Le selezioni articolate in tre prove (eliminatoria, semifinale e finale), si svolgeranno sotto l'attento giudizio della prestigiosa giuria internazionale presieduta da Luciana Serra e composta da Micaela Carosi, Simone Di Crescenzo, Ugo Guagliardo, Lisa Navach, Sebastian Schwarz, Luigi Stillo, Maria Paola Viano e Walter Roccaro. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 16 aprile 2024.