Trapani: un tornado ha divelto coperture in lamiera e segnaletica all’aeroporto di Birgi. Ritardi nei voli

(PRIMAPRESS) - TRAPANI - Un tornado con raffiche di vento fino a 150 chilometri orari ha colpito nella notte l'aeroporto di Trapani Birgi, causando ingenti danni alla struttura. Divelte coperture in lamiera e segnaletica verticale, ribaltati alcuni mezzi e sradicati degli alberi. La società di gestione è al lavoro e sta garantendo l'operatività dello scalo, anche in vista dei picchi attesi con la Pasqua. Ai viaggiatori sono stati inviati messaggi sui loro smartphone per invitarli ad anticipare l'arrivo in aerostazione per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni nello scalo. - (PRIMAPRESS)