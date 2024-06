Musica: Fabrizio Bosso alla Casa del Jazz di Roma reinterpreta Ellington e Gillespie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lunedì 10 giugno, ore 21, alla Casa del Jazz di Roma, Fabrizio Bosso presenta About Ten, arrangiamenti di Paolo Silvestri con cui reinterpreta ancora i grandi maestri del Jazz come Ellington e Gillespie, e propone anche musica originale. La collaborazione tra Bosso e Silvestri è di lunga durata e ha segnato alcuni momenti importanti della carriera di entrambi. Nasce nel 2007 con album You ’ve Changed, poi Duke nel 2015, e ancora il progetto The Champ del 2017. L’inconfondibile suono della tromba di Fabrizio Bosso, la sinergia e l’interplaydel suo quartetto uniti agli arrangiamenti, eleganti e pieni di swing, di Silvestri per l’ensemble di fiati, danno vita a una musica raffinata, vivace, imprevedibile, ricca di colori e nuove sonorità. Accanto a Fabrizio gli immancabili Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza, Nicola Angelucci, una line up che si appresta a festeggiare il decennale e dunque tra le più longeve del panorama jazzistico nazionale. A completare l’opera il sestetto di fiati selezionato accuratamente tra i giovani talenti di tutta Italia, a indicare ancora una volta l’impegno di Fabrizio Bosso nel valorizzare le nuove generazioni di musicisti. - (PRIMAPRESS)