MTV Awards: il poker di premi della superstar Taylor Swift. Il ricordo di Liam Payne dei One Direction

(PRIMAPRESS) - MANCHESTER (REGNO UNITO) - Nelle serata degli MTV Awards, Taylor Swift ha fatto poker come Miglior artista, miglior live, migliore artista Usa e miglior video per la collaborazione con Post Malone in Fortnight. L'artista della Pennsylvania, superstar del digitale ha dunque fatto il pieno di MTV Awards. La serata a Manchester,nel Regno Unito, premiata anche Tyla: migliore artista R&B, Afrobeats e artista africana. Il premio per la miglior canzone a Sabina Carpenter: Eminem migliore Hip Hop e Ariana Grande migliore artista pop. Scroscio di applausi al ricordo di Liam Payne,l'ex One Direction tragicamente scomparso di recente. - (PRIMAPRESS)