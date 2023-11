Mtv Awards: salta l’evento dell’assegnazione dei riconoscimenti a Parigi per il conflitto in MediOriente

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La Paramount Global ha cancellato gli Mtv European Music Awards (Ema) del 2023 a Parigi, citando come causa la "volatilità degli eventi mondiali". L'evento si sarebbe dovuto svolgere il 5 novembre a Paris Nord Villepinte. "Non andrà avanti a causa dell'intensificarsi del conflitto in Medioriente", sottolinea l'organizzaione: "Estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti,membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo", riferisce Paramount. - (PRIMAPRESS)