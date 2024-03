Mascagni Festival: presentata a Roma l’anteprima dell’evento livornese. Tra gli ospiti Sandrelli, Boni e Noemi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentata nella sala Musa del Museo degli Strumenti Musicale, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l'anteprima della 5ª edizione del Mascagni Festival che si terrà a Livorno dal 2 agosto al 29 settembre 2024. Il Festival dedicato al compositore livornese sarà in collaborazione con Effetto Venezia e ha anticipato le presenze all'evento musicale e artistico che già anticipato la presenza dei primi ospiti: Stefania Sandrelli, Alessio Boni, Noemi e la Banda dell’Esercito Militare Italiano. La quinta edizione del Mascagni Festival vedrà per la prima volta la rappresentazione di una produzione operistica al Teatro Goldoni di Livorno: il 20 settembre (con replica la domenica 22 settembre) andrà in scena il dittico Cavalleria rusticana/Gianni Schicchi, realizzato in occasione del centenario pucciniano. La regia è a cura di Giandomenico Vaccari, mentre Marcello Mottadelli dirigerà l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno. - (PRIMAPRESS)