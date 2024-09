Musica: l’artista britannico David Gilmour in tour a Roma al Circo Massimo. “Luck and Strange” in testa alle classifiche

(PRIMAPRESS) - ROMA - LUCK AND STRANGE", il nuovo album di inediti del leggendario artista britannico DAVID GILMOUR, è entrato in Italia al 1# della classifica dei dischi fisici più venduti e al 2# della classifica generale (dati diffusi oggi da FIMI/GfK), confermando il plauso della critica che lo ha accolto definendolo uno dei suoi migliori lavori da solista. Si tratta dell’unico disco di un artista internazionale presente in TOP 10 nella classifica italiana.

Il disco anticipa il grande tour mondiale, che partirà proprio dall’Italia con 6 date al Circo Massimo di Roma (dal 27 settembre) destinato a diventare uno degli eventi live più importanti dell'anno. - (PRIMAPRESS)