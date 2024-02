Festival di Sanremo, gli artisti in gara e gli ospiti della seconda serata

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Festival di Sanremo, artisti in gara e gli ospiti della seconda serata: Fred De Palma con "Il cielo non ci vuole", presentato da (Ghali); Renga Nek con "Pazzo di te" presentati da (La Sad); Alfa con "Vai"! presentato da Mr.Rain Dargen D'Amico con "Onda alta" presentato da Diodato; Il Volo con "Capolavoro" presentati da Rose Villain; Gazzelle canta "Tutto qui" (Bnkr44); Emma canta "Apnea" introdotta da Santi Francesi; Mahmood con "Tuta gold" presentato da Alessandra Amoroso; Bigmama con "La rabbia non ti basta" (Il Tre); The Kolors "Un ragazzo una ragazza" (Angelina Mango); Geolier con "I p' me, tu p' te" presentato da Fiorella Mannoia; Loredana Bertè con "Pazza" presentata da Sangiovanni; Annalisa con "Sinceramente" presentata da (Maninni); Irama con "Tu no" presentato dai (Ricchi e Poveri); Clara con "Diamanti grezzi" presentata dai (Negramaro).



Oltre al super ospite internazionale John Travolta, vedremo sul palco del Teatro Ariston, Leo Gassmann per la presentazione del film sulla vita di Califano "Califano", Giovanni Allevi, l'Orchestra Santa Balera per celebrare i 70 anni di "Romagna mia". Gli ospiti esterni al Teatro in Piazza Colombo l'esibizione di Rosa Chemical, mentre sulla nave Costa Smeralda vedremo Bob Sinclar.