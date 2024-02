Sanremo al Porto: lo Yacht Club ligure si trasforma in una location accoglienza durante la kermesse della canzone

(PRIMAPRESS) - SANREMO - L'area dello Yacht Club Sanremo si trasforma in occasione del Festival di Sanremo 2024, in un business point per incontri tra musicisti, manager, produttori e giornalisti. Con "Sanremo al Porto" prende vita in una posizione privilegiata, affacciata sul mare, a pochi passi dal centro nevralgico della kermesse canora, con il Casinò di Sanremo, il Teatro Ariston Sanremo e i negozi di Via Matteotti a due passi. La location apre i battenti ogni mattina a mezzogiorno per chiudere a tarda notte, offrendo al pubblico di fan del Festival e ai suoi protagonisti, tante proposte d’accoglienza e intrattenimento. L'arena esterna di Sanremo al Porto, posizionata tra lo Yacht Club e lo spazio acqueo antistante, ospita per la prima volta un grande led wall per la visione del Festival, una serie di Food and Beverage corners, dj sets e live acts. Un’esclusiva Lounge Area con American Bar e ristorante, allestita negli spazi interni dello Yacht Club Sanremo, è stata poi creata per accogliere un pubblico selezionato e gli addetti ai lavori del Festival.

Main Partner dell'iniziativa è NYCTA Wines, - (PRIMAPRESS)