Cenone di Capodanno: in cerca di ispirazioni tra i locali gourmet di Roma e dintorni

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' presto per dare i numeri di quanti sceglieranno di festeggiare il Natale o il Capodanno con la famiglia e gli amici in un locale invece di trascorrerlo impegnandosi con i fornelli di casa. Ma le ricerche sui motori di ricerca per avere ispirazioni sono molte con la voglia di scoprire anche locali nuovi. Qui di seguito ci sono sei locali tra Roma e poco fuori che hanno già preparato i loro menù natalizi.Cucina tradizionale e innovativa sono i capisaldi del ristorante, nato nel 2017 da un esperimento condotto assieme ai soci della testata enogastronomica Puntarella Rossa, che ha riscosso un successo crescente grazie all'ingegno e l'estro della chef Barbara Agosti.il locale è sempre aperto, e al menu alla carta si affiancano piatti speciali come i Tortelli artigianali in brodo di cappone o crema di parmigiano, Insalata russa, e Insalata di cappone con melograno e noci. Per, il cenone (prezzo: 120€ p.p., bevande escluse) si apre con un cocktail di San Silvestro, che introduce gli antipasti: il Biondo (guscio ripieno di gelatina di crodino, mimosa di tuorlo, arachidi e gel d’arancia), Maritozzo con insalata russa e mazzancolla scottata, Tartare royale e tartufo (tartare di fassona, salsa olandese al foie gras e tartufo nero) e Cappon magro (terrina di branzino, salmone, gambero, patate, barbabietola, carote e salsa verde); si prosegue con Tonnarello cacio e mare, Ravioli del plin in crema di parmigiano e tartufo bianco, quindi Astice alla carbonara e Faraona ripiena di prugne e castagne con pak Choi e tartufo nero; si chiude in dolcezza con il Bignè ripieno di gorgonzola e cioccolato ruby, Ovosodo (dessert a base di cioccolato bianco, mousse di yogurt greco e mandarino), Panettone artigianale e zabaione, Frutta fresca e secca; si brinda al nuovo anno con Champagne Cuvée Reserve Brut - Gallimard, accompagnato da un fagottino con lenticchie e cotechino, e per concludere ogni cliente riceverà una Scatola del buon augurio.Via Natale del Grande 52/53, Roma tel. 06 5817 281; prenotazioni:Celebrare le ricchezze del mare valorizzando e rispettando le materie prime, è la filosofia di Carmine Carli, chef e patron del locale, un’insegna di riferimento a Fiumicino, un bellissimo giardino all’aperto nel quale poter gustare tutta la freschezza dei prodotti pescati quotidianamente. Il pranzo di(prezzo: 70€ p.p. con acqua, caffè e amaro, vino escluso) inizia con “bollicine e katsuobushi”, aperitivo di benvenuto a cui seguono gli entrée: Insalatina ricca di mare tiepida, Polpettine dalla nostra paranza con crema di carote allo zenzero, Triglia croccante con cremoso di topinambur e aroma di caffè, Baccalà mantecato alla puttanesca con chips di polenta e crema di cannellini; il percorso continua con Tagliatella home made all’astice e Tortello di arzilla e broccolo e il suo consommè, quindi con i secondi quali Strudel di spigola alle erbe mediterranee e variazione di zucca, e Fritto misto, e in chiusura una selezione di dolci natalizi. Il cenone di(prezzo: 90€ p.p. con acqua, caffè e amaro, vino escluso), una serata arricchita da intrattenimento musicale e cocktail bar, si apre con un calice di bollicine accompagnate da cozza ripiena alla salentina, quindi gli entrée: Trionfo di crudo, Carpaccio di aragosta con ananas al profumo di rosmarino e pepe rosa, Catalana di crostacei locali, Mazzancolla con panko, crema di zucca e crumble di castagne, Cannolo di ricciola marinata con cremoso alle erbe; si prosegue con Tagliolino verde con quinoa e ricci di mare e Risotto viola su carciofo e gambero rosso al profumo di menta, poi Trancio di ombrina alla plancha con cavolfiore arrostito, bietolina saltata e nocciole, Tataki di tonno black and white con insalatina di spinacino, datteri e noci, e la chiusura con dolci natalizi e Tronchetto di cioccolato con cuore d’arancia; allo scoccare della mezzanotte, si brinda e si festeggia con un beneaugurante piatto di cotechino e lenticchie.il locale è sempre aperto con menu alla carta.Lungomare della Salute 33, Fiumicino, tel. 06 6504 8384.Un’osteria che già dal nome (Pizza E Pesce POvero) mette in chiaro la filosofia gastronomica adottata dal patron Salvatore Salmeri. Un format di successo, da qualche mese replicato anche a Cinecittà, un'insegna ristorativa dall’atmosfera vivace e accogliente. Per il 24 la proposta si chiama(prezzo: 65€ p.p., bevande escluse), e comprende antipasti quali Arancino alla crema di scampetti, Insalatina di polpo e patate, Carpaccio di pescato e verdurine croccanti, Panzanella con bufala e alici marinate, per continuare con Lasagnetta al ragù di pesce, Ravioli di ricotta e limone con tartare di gambero rosa, e come secondi Ombrina con crema di patate e carciofo e la Frittura di Peppo, quindi in chiusura Bombette con crema pasticcera al Calvados. Ail menu (prezzo: 70€ p.p., bevande escluse) si apre con gli entrée: Arancino ai frutti di mare, Misto crudo di Peppo (ostrica, carpaccio di pescato e tartare di gambero rosa), Polpo rosticciato con salsa allo yogurt, lime e avocado, e poi Paccheri ripieni di seppia e patate con salsa alla provola e datterini confit, Gnocchetti di patate allo scoglio con crudo e cotto di mare, quindi Pescato del giorno con carciofi e puntarelle e infine Torta caprese al limone con salsa di cioccolato bianco e passion fruit; allo scoccare dei dodici rintocchi, immancabili Cotechino e lenticchie.il locale è sempre aperto con menu alla carta.Via Natale del Grande 9, Via Statilio Ottato 110, Roma tel. 06 581 2048Etica e attenzione per il sociale sono i cardini del ristorante guidato dai due giuristi, lo chef Lorenzo Giacco e Adele De Quattro. Principi che si traducono in una grande sensibilità riguardo alla materia prima, ma soprattutto alle persone, con l’adesione al programma “Seconda chance”, per offrire un’opportunità lavorativa a soggetti in esecuzione penale. Il ristorante, aperto solo a, propone due menu (prezzo: 95€ p.p., bevande escluse). Il primo, di pesce, comprende come entrèe di benvenuto Gamberone in tempura e Bollicine, poi Crocchetta di baccalà al prezzemolo, Carciofo alla Giudia con pane, burro d’alpeggio e alici del Mar Cantabrico, quindi Spaghetti di Adele (baccalà selvaggio islandese, pomodoro datterino giallo, capperi e olive taggiasche), Tonnarello cacio e tre pepi con battuto di gamberi, e a seguire Branzino cbt su vellutata di mela verde e cipolla di Tropea in agrodolce; il secondo, di carne, apre con l’entrèe di benvenuto Polpetta di bollito in salsa verde e Bollicine, poi Sfoglie di porchetta d’Ariccia con pane croccante, Indivia e foglie di pera, Carciofo alla Giudia, Panzanella romana avvolta nel lardo di Colonnata, per continuare con Lasagnetta romana al ragù bianco su polvere di pomodoro, Tonnarello cacio e tre pepi con carciofi croccanti, quindi Filetto di maiale cbt con scarola, riduzione di vino rosso e porro croccante. Entrambi i menu chiudono in dolcezza con Pera al vino rosso su crema di tiramisù, e Torta di mele con cannella, e infine Brindisi di Mezzanotte e Cotechino e Lenticchie.Via Aurelia 74-78, Roma tel. 351 9885 897Nel progetto di Alessio Valloni, Dario Gioco, Irene Onofri e il pizzaiolo Gabriele Tomassetti, l’arte della tonda è solo il punto di partenza di un menu di grandi antipasti, dalle iconiche e originali conchette ai supplì e altri classici fritti, e poi oltre alla pizza romana, anche quella al padellino, il pane, e una sezione di golosi dolci. Per, i ragazzi accolgono i clienti la sera del 25 e del 26, invitandoli a scoprire tutte le specialità della carta. Ainvece si festeggia con un menu (prezzo: 70€ p.p., bevande escluse) che si apre con una Bollicina di benvenuto, Padellino con tartare di tonno (spicchio), Supplì seppie piselli e pecorino, Soutè di cozze, quindi Cannellone ripieno di polipetti alla Luciana, Fregola ai frutti di mare, Trancio di baccalà in guazzetto con patate, olive, cipolle e pinoli, per chiudere in dolcezza con la Monoporzione di brioche con ricotta, crema allo zabaione e cioccolato.Via Val di Senio 18 Roma, tel. 329 929 9705Le festività targate Hotel Locarno sono un viaggio nel gusto fra tradizione italiana e ricette originali. Una serie di proposte originali e accessibili a tutti per trascorrere la vigilia e il giorno di Natale, o aspettare l’arrivo del nuovo anno. Per la sera dellail menu (prezzo: 120€ a persona, bevande non incluse) è un viaggio nella memoria e nei ricordi, e si apre con il benvenuto “Bombelline di Zia Maria” con cui lo chef omaggia la zia della madre, una frittellina di patate ripiena di broccolo romano, alici di Sciacca e pecorino; la Tartelletta, caviale Trasmontanus White selection, burro francese e lime, e poi Sfoglia di riso, salmone scozzese Loch Fyne, panna acida ed erba cipollina; si prosegue con Tagliolini trafilati al bronzo, conchiglie del mediterraneo e verdure dell’orto. E se la tradizione impone il baccalà, la proposta dell’Hotel Locarno mostra anche qui la sua originalità, con i polipetti alla Luciana adagiati su una fetta di polenta taragna croccante, serviti con un battuto di prezzemolo agli agrumi; “se non c’è la pastiera, non inizia neanche il Natale, come diceva nonna”, il commento che presenta il dolce di chiusura, un pezzo della tradizione partenopea. Per il pranzo di, è possibile scegliere la formula Bloody Brunch proposta solitamente nel week al costo di 55€ oppure la carta, che si arricchisce di speciali fuori menu: “La Roma che crocca” (antipasto a base di carciofo alla griglia, trippa e animelle croccanti - 30€), “La Napoli che non si dimentica” (Ziti alla Genovese - 25€), “La Milano da mangiare” (Polenta taragna con ossobuco in gremolada - 28€) per chiudere con “La tradizione” (Pastiera napoletana - 14€). Il cenone di(costo: 300€ a persona) si apre con Tartelletta caviale calvisius, burro montato e zest di limone candito, quindi una degustazione di ostriche: metodo classico, chorizo e kiwi, vinaigrette allo scalogno. Si prosegue con un Carpaccio di gamberi di Mazara del Vallo, tartufo nero pregiato e bottarga di muggine, Polpo, puntarelle e bagna càuda, e Insalata di sedano con pecorino romano e bottarga. Il menu continua con Tortellino con salsa al parmigiano 24 mesi, jus di vitello e tartufo nero pregiato, Tagliata di Wagyu e i suoi condimenti, per chiudere con una selezione di dolci che comprende Finger babà con crema al limone e lamponi, Mini maritozzo con panna, Tartelletta passion fruit e mango, Brownies al caramello salato con cheesecake a tre strati. E a mezzanotte, nel rispetto della tradizione, Cotechino croccante e lenticchie rosse. Ad accompagnare durante la cena si potranno gustare i cocktail iconici dell’Hotel Locarno come Roma - Bracciano (Bitter Campari, Vermouth Carpano Antica Formula, Rabarbaro Zucca, Orange Bitter), Serenissima (Franciacorta, Rosolio al Bergamotto, Pesca Bianca e Lamponi), Dirty Play (London Dry Gin o Vodka infuso in Olive Kalamata, Vermouth Dry, Soluzione Salina), Spicy Margarita (Tequila Y Mezcal, Jalapenos / Lime, Agave Ananas o Passion Fruit o Mango), Naked Gun (Ron, Ananas, Cioccolato, Soluzione Salina, Lime), Wolf I Solve Problems (Gin London Dry, Orange Dry Curacao, Sour Mix / Club Soda, Profumo all’Assenzio) e Flamingo (Vodka, Liquore ai Fiori di Sambuco, Lamponi e Menta, Sour Mix).Via della Penna 22 tel. 06 3610 841Ma se ci si vuole scambiare gli auguri con gli amici prima del cenone più intimo in famiglia, un indirizzo da tenere in agenda è in Via della Barchetta, l’uno degli hotel suggestivi della Capitale.Tutti i giorni,, si può assaporare un po' dell’essenza dell’La selezione di tè spazia tra– oltre, per chi lo desidera anche una selezione di. Entrati nel salotto di Via della Barchetta verrete accolti da una coppa di bollicine, come omaggio iniziale. A seguire le eleganti alzatine tipiche coloreranno la sala dellotra proposte die qualchecome tramezzini, cestini ripieni e focaccine. Infine, naturalmente, la scelta del tè o della tisana da bere.Inoltre la bartender della struttura (), complice la sua pregressa esperienza londinese, ha creato una drink list dedicata aie aia base di(un tè indiano, una sorta di miscela di spezie e latte) e(tè verde di origine cinese). Drink di ispirazione inglese, da sorseggiare nell’elegante salotto dello Charade Bar e ordinabili alla carta.Via della Barchetta 14, Roma www.hoteldericci.com - (PRIMAPRESS)